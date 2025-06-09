Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, mart ayında ayrılık kararı almıştı.

Ayrılığın üzerinden dört ay geçerken, Şükrü Özyıldız'ın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Özyıldız, bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile aşk yaşıyor.

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Bir süredir Bodrum’da tatilde olan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık ile dans ederken çekilen samimi görüntüleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareler, aşk iddialarını güçlendirdi.

Şükrü Özyıldız ile Melisa Yanık cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fotoğraflar: Instagram