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Haberler Gündem İstanbul SULAR KESİLECEK! Son dakika: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi!
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İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi!

İSKİ, İstanbul'da pazar günü TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı

SULAR KESİLECEK! Son dakika: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi!
İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi!
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DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

DHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada su alamayacak bölgeler ise şöyle sıralandı:

KAĞITHANE

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

BEYOĞLU

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

ŞİŞLİ

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

GAZİOSMANPAŞA

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

EYÜPSULTAN

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

BAYRAMPAŞA

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

SULTANGAZİ

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

ESENLER

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri.

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