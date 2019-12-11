Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Aralık Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 11 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 ARALIK 2019

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-11 09:10:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 08:23:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.