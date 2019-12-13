Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Aralık perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Fatih, K.Çekmece, Kağıthane, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde 13 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 ARALIK 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Karaburun Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 09:12:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah,15 Temmuz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 09:50:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 10:00:40.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 09:38:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 00:13:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 08:58:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 10:10:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-13 10:15:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.