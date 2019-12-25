İran sınırından bir ceset daha çıktı!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Aralık Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 25 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 ARALIK 2019

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-25 09:58:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:06:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.