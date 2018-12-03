Ankara'da lüks bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede iki sanık için de 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi

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