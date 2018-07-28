Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; 1985 yılında, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne İstanbul'un 4 bölgesinden biri olarak giren Süleymaniye, 2006 yılında Yenileme Alanı ilan edildi. "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun" uyarınca belirlenen yenileme alanı ile ilgili olarak planlama çalışması 2006 yılından beri devam ediyor. İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında kabul ettiği plan değişiklik teklifi ile, Süleymaniye Yenileme Alanı'nın bir bölümü için planlama süreci tamamlanmış oldu. Toplam 52 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve 12 adadan oluşan bölgedeki 205 parsel şahıslar, şirketler, vakıflar ve belediye mülkiyetinde. Kat sayısını değil ancak kat yüksekliğini artıran plan değişikliğiyle, yeniden yapılacak binaların yüksekliği yaklaşık bir kat arttırılmış olacak. Planlamanın tamamlanmış olmasıyla bölgedeki yenileme çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Özellikle KİPTAŞ'ın yapacağı bina yenilemelerinin bölgeyi canlandıracağı ve değerlendireceği düşünülüyor.



TARİHİ CAMİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Planları kabul edilen bölge içerisinde yer alan en önemli tarihi eser Molla Şemsettin Gürani Camii. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani tarafından, kiliseden camiye çevrilen tarihi yapının, kaynaklarda 800 yıllık olduğu belirtiliyor. Agios Theodoros Kilisesi olarak da bilinen tarihi yapının güney cephesinde bulunan 3 parsel yeni planda park alanı olarak ayrıldı. Söz konusu parseller, park olarak düzenlendiğinde tarihi yapının ihtişamı da ortaya çıkacak.

DÜNYA MİRASI SÜLEYMANİYE

Tarihi Yarımada'nın 4 bölgesi 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Birinci bölge Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı'nı kapsıyor. İkinci bölge Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alıyor. Üçüncü bölge Zeyrek Camisi ve çevresini kapsıyor. Dördüncü bölge ise Haliç'ten Marmara Denizi'ne uzanan tarihi surları içeriyor. Süleymaniye Yenileme Alanı'nın tamamını Süleymaniye, Yavuzsinan, Mollahüsrev, Demirtaş, Hacıkadın, Hocagıyasettin, Sarıdemir, Kalenderhane mahalleleri oluşturuyor. Beyazıt Meydanı, Saraçhane, Unkapanı, Tahtakale ile sınırlandırılıyor.

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