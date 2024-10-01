'Sultan Bestekârlar' Rami Kütüphanesinde

Klasik Türk müziğinin unutulmaz bestekârlarına saygı duruşu niteliğinde bir konserle, 3 Ekim Perşembe akşamı İstanbul’un önemli kültür noktalarından biri olan Rami Kütüphanesinde muhteşem bir gece yaşanacak. Sultan Bestekârlar konseri, Musıki Eğitim Vakfının önderliğinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Bu eşsiz müzik ziyafeti, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli desteğiyle hayata geçiriliyor.

Klasik Musıkinin Sultan Bestekârları Rami’de

Sultan Bestekârlar, Osmanlı saraylarının zarif melodilerinden, Türk musıkisinin incelikli kompozisyonlarına uzanan derin bir miras bırakmıştır. Musıki Eğitim Vakfı, bu mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla düzenlediği konserlerle kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam ediyor. 3 Ekim’de, klasik musıkimizin en nadide eserleri, İstanbul’un tarihî mirası Rami Kütüphanesinin büyüleyici atmosferinde yankılanacak.