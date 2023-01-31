Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi törenle hizmete açıldı. Mimar Sinan Mahallesi Gülenay Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olan 40 dönümlük kompleksin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile İBB'nin Spor Okulları öğrencileri katıldı.

"CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINA YAKIŞAN BİR ADIM" İBB Başkanı İmamoğlu, açılışta, 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a getirmek amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, proje kapsamında açılan tesisi gururla izlediğini söyledi. Bu kompleksin isminin de 100. Yıl Spor Kompleksi olmasının Cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışan bir adım olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu yolculuğun başından beri ortak akılla bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, bu kararların verilmesinde, ortak kararın oluşmasında bulunduğu katkıdan dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.