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Haberler Gündem İstanbul Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı
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Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi hizmete açıldı. 40 dönümlük kompleksin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a getirmek amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, proje kapsamında açılan tesisi gururla izlediğini söyledi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tesisi, yapılan ortak kullanım protokolü gereği, İBB ile birlikte işleteceklerini anlattı

Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi törenle hizmete açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Gülenay Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olan 40 dönümlük kompleksin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile İBB'nin Spor Okulları öğrencileri katıldı.

"CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINA YAKIŞAN BİR ADIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, açılışta, 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a getirmek amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, proje kapsamında açılan tesisi gururla izlediğini söyledi.

Bu kompleksin isminin de 100. Yıl Spor Kompleksi olmasının Cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışan bir adım olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu yolculuğun başından beri ortak akılla bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, bu kararların verilmesinde, ortak kararın oluşmasında bulunduğu katkıdan dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

"GÜZEL BİR PROTOKOL İMZALADIK"

Keskin de tesisi, yapılan ortak kullanım protokolü gereği, İBB ile birlikte işleteceklerini anlattı. Tesisin 2000 metrekaresinin İBB'nin, 12 bin 500 metrekaresinin de kendilerinin kullanımında olacağını aktaran Keskin, "Açık alanları da yine İBB ve Sultanbeyli Belediyemizin kullanımında olacak şekilde güzel bir protokol imzaladık. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keskin, tesisin yapımına önceki dönemde başlandığını anlatarak, eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a ve tesisin inşasını devam ettirerek tamamlayan İmamoğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, programın ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi ve Keskin'le tesisteki ilk maçın başlama düdüğünü çaldı.

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