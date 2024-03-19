Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan sürücü yakalandı
İstanbul Sultanbeyli'de 5 yaşındaki kız çocuğuna çarparak ağır yaralayan ve kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı
Sultanbeyli’de otomobiliyle çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralanmasına neden olan ve kaza mahallinden kaçan sürücü yakalandı.
Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan A.M.Ş. adlı kız çocuğuna, G.D. (22) yönetimindeki otomobil çarptı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü kaçtı Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D'yi gözaltına aldı.