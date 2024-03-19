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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan sürücü yakalandı

        Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan sürücü yakalandı

        İstanbul Sultanbeyli'de 5 yaşındaki kız çocuğuna çarparak ağır yaralayan ve kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 06:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 06:32
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        5 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan sürücü yakalandı
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        Sultanbeyli’de otomobiliyle çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralanmasına neden olan ve kaza mahallinden kaçan sürücü yakalandı.

        Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan A.M.Ş. adlı kız çocuğuna, G.D. (22) yönetimindeki otomobil çarptı.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü kaçtı Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D'yi gözaltına aldı.

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