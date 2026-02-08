Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sultanbeyli'de polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

        Sultanbeyli'de polis aracı ile minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 05:56 Güncelleme: 08.02.2026 - 05:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanbeyli'de kaza: 2'si polis 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında seyir halindeki polis aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.

        Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karaburun açıklarında insansız hava aracı benzeri cisim bulundu

        Arnavutköy Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Karaburun'a Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Balıkçıların bulduğu insansız hava aracı benzeri cisimle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor. 

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!