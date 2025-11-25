Habertürk
Habertürk
        Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon; 13 şüpheli tutuklandı

        Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

        Sultanbeyli'de bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:21
        Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye 21 Kasım Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarında sonradan yakalanan 1 firari ile gözaltı sayısı 21 oldu. Diğer firari durumda olan şüpheliler hakkında çalışmalar ise devam ediyor

        13 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Hakimlikçe 13 şüpheli tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

