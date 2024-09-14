Sultangazi'de motosikletli şüpheliler gecekondunun bahçesinde 2 kişiyi silahla yaraladı

Sultangazide motosikletli 2 şüpheli, gecekondunun bahçesinde bulunan 2 kişiyi silahla yaraladı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokakta, motosikletli 2 şüpheli bir gecekonduya silahla ateş açarak kaçtı.

İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

Kurşunlar, bahçeye hava almak için çıkan KOAH hastası Ali Osman G. (73) ile komşusu Kadir Hye (35) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ali Osman G. ile kolundan yaralanan Kadir H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.