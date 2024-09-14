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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de motosikletli şüpheliler gecekondunun bahçesinde 2 kişiyi silahla yaraladı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de motosikletli şüpheliler gecekondunun bahçesinde 2 kişiyi silahla yaraladı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli dakikalar. İlçede motosikletli şüpheliler gecekondunun bahçesinde 2 kişiyi silahla yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:14
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        Gecekonduya kurşun yağdırdılar!
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        Sultangazide motosikletli 2 şüpheli, gecekondunun bahçesinde bulunan 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokakta, motosikletli 2 şüpheli bir gecekonduya silahla ateş açarak kaçtı.

        İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

        Kurşunlar, bahçeye hava almak için çıkan KOAH hastası Ali Osman G. (73) ile komşusu Kadir Hye (35) isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ali Osman G. ile kolundan yaralanan Kadir H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Çevre sakinlerinden Salih Aksu, basın mensuplarına, buna benzer olayların mahallede çok sık yaşandığını söyledi.

        Aksu, direk koyulmasına rağmen MOBESE kamerasının çevreye takılmadığını dile getirerek, "Olay sonrası polisler ve 2 ambulans geldi. Yaralıları götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve burada inceleme yaptılar." dedi.

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