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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet kupasını aldı - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet kupasını aldı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisini 3-2 kazanarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:18 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:18
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisini 3-2 kazanarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı.

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        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen organizasyonda, Fenerbahçe Opetli oyuncular, kupa seremonisine melek kanatlarıyla çıkarken, teknik heyet ve sporcular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre takıma tezahüratlarda bulundu.

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        Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva, madalyaların verilmesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un elinden kupayı alıp takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kupa töreninde takıma eşlik etti.

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        Sultanlar Ligi'nde bu sezonun en iyilerinin ödülleri de, kupa seremonisi öncesinde verildi.

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        Ödül alan isimler şu şekilde:

        En iyi smaçör: Ana Cristina (Fenerbahçe Opet)

        En iyi pasör: Bojana Drca (Fenerbahçe Opet)

        En iyi libero: Gizem Örge (Fenerbahçe Opet)

        En iyi orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet)

        En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

        En değerli oyuncu (MVP): Melissa Vargas (Fenerbahçe Opet)

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        Final serisinin üçüncü maçında 110 KM hızla servis kullanan Fenerbahçe Opet oyuncusu Melissa Vargas, aynı zamanda en hızlı servis atan oyuncu olarak Vodafone Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

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        Sezonu ikinci sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit de takım kaptanı Tijana Boskovic önderliğinde ikincilik madalyasını ve şiltini aldı.

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