        Sümeyye Aydoğan'ın son tatil pozları

        Sümeyye Aydoğan'ın son tatil pozları

        Yaz sezonunun son günlerini Bodrum'da geçiren Sümeyye Aydoğan, son tatil paylaşımlarını takipçilerine sundu

        Giriş: 30.08.2025 - 21:45 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:46
        Bodrum'da tatil yapan Sümeyye Aydoğan, sezonun son günlerinde güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu, enerji topladığı bu tatilde objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

        Sümeyye Aydoğan, yaz anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

