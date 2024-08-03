Bugün Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, TFF Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım da yeni sezonda güçlü bir giriş yapmak ve taraftarlarına derbi galibiyetini yaşatmak istiyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...