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        Haberler Bilgi Spor SÜPER KUPA CANLI İZLE | Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın izle! Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? - GS BJK maç canlı izle!

        Canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Galatasaray ile Beşiktaş, sezonunun ilk resmi maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da gözler İcardi'nin performansındayken, Beşiktaş'ın ise yeni transferi İmmobile dikkat çekiyor. Şifresiz olarak yayınlanan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takım ise Süper Kupa'da 9. kez karşılaşıyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:02
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        Bugün Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, TFF Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım da yeni sezonda güçlü bir giriş yapmak ve taraftarlarına derbi galibiyetini yaşatmak istiyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

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        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        ATV CANLI YAYIN İZLE

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        9. RANDEVU

        1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

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        Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

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        MUHTEMEL 11'LER BEŞİKTAŞ

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

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        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

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        ATV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024

        19: 00

        ATV Ana Haber

        19: 45

        Süper Kupa’ya Doğru

        20: 45

        Galatasaray - Beşiktaş

        22: 45

        Kupa Töreni

        23: 15

        Alan 8.Bölüm

        02: 15

        Ateş Kuşları 32.Bölüm

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        ATV FREKANS BİLGİLERİ

        Frekans : 12053 Mhz

        Symbol Rate : 27500

        FEC : 5/6

        Pol : Yatay ( Horizontal )

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