Süper Kupa finali Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakibi oldu. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Süper Kupa finali Fenerbahçe Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu. Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u eleyen Galatasaray, finalde Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Bu yıl yeni formatında oynan Süper Kupa'da dörtlü final eleme usulüne göre oynanıyor. Finalde rakibine üstün gelen takım kupaya uzanan taraf olacak. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarında yayınlanacak.