Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?
Süper Kupa finali maçı için nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Süper Kupa'yı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?" soruları sıklaştı. İşte, 50. Süper Kupa finali maçı ile ilgili ayrıntılar...
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa için 7. kez sahaya çıkacak. Söz konusu finalin ne zaman ve nerede oynanacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Futbolseverler için, Süper Kupa maçına ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte, 2022-2023 sezonu finaline dair güncel bilgiler...
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.
Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.
EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.