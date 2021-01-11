Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak 18. haftanın son maçı olan Alanyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 18. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 19. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
9 OCAK CUMARTESİ
Sivasspor 2-1Gaziantep FK
Göztepe 0-1 Antalyaspor
Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
10 OCAK PAZAR
Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor
MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK
Hatayspor 2-2 Beşiktaş
11 OCAK PAZARTESİ
BB Erzurumspor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Kasımpaşa
SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 OCAK CUMA
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
16 OCAK CUMARTESİ
Konyaspor - Göztepe
Gaziantep FK - Kayserispor
Başakşehir FK - Sivasspor
Antalyaspor - Trabzonspor
17 OCAK PAZAR
Denizlispor - Hatayspor
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
Beşiktaş - Galatasaray
18 OCAK PAZARTESİ
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
Kasımpaşa - BB Erzurumspor
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