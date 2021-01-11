Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak 18. haftanın son maçı olan Alanyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 18. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 19. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

9 OCAK CUMARTESİ

Sivasspor 2-1Gaziantep FK

Göztepe 0-1 Antalyaspor

Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

10 OCAK PAZAR

Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor

MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK

Hatayspor 2-2 Beşiktaş

11 OCAK PAZARTESİ

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Kasımpaşa

SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 OCAK CUMA

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

16 OCAK CUMARTESİ

Konyaspor - Göztepe

Gaziantep FK - Kayserispor

Başakşehir FK - Sivasspor

Antalyaspor - Trabzonspor

17 OCAK PAZAR

Denizlispor - Hatayspor

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Galatasaray

18 OCAK PAZARTESİ

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

Kasımpaşa - BB Erzurumspor