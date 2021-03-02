Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 2 maçla girildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART SALI

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 MART ÇARŞAMBA

BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük

Sivasspor-Hatayspor

Başakşehir FK-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Kayserispor-Çaykur Rizespor

4 MART PERŞEMBE

Kasımpaşa-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Fenerbahçe-Antalyaspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (2 MART)