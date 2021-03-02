Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 2 maçla girildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 MART SALI
Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
3 MART ÇARŞAMBA
BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük
Sivasspor-Hatayspor
Başakşehir FK-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Kayserispor-Çaykur Rizespor
4 MART PERŞEMBE
Kasımpaşa-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Fenerbahçe-Antalyaspor
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (2 MART)
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