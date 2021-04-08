Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 3 maçla devam bitti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI
6 NİSAN SALI
Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor
Trabzonspor 1-1 Kayserispor
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor
Antalyaspor 2-3 Sivasspor
8 NİSAN PERŞEMBE
Denizlispor 1-1 Kasımpaşa
Gaziantep FK 2-0 Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe
SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (8 NİSAN)
SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI
10 NİSAN CUMARTESİ
Hatayspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Trabzonspor
Galatasaray-Fatih Karagümrük
11 NİSAN PAZAR
Sivasspor-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
Kayserispor-Antalyaspor
BB Erzurumspor-Beşiktaş
12 NİSAN PAZARTESİ
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
Alanyaspor-Denizlispor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
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