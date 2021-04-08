Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 3 maçla devam bitti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

6 NİSAN SALI

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor

Trabzonspor 1-1 Kayserispor

7 NİSAN ÇARŞAMBA

Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor

Beşiktaş 3-0 Alanyaspor

Antalyaspor 2-3 Sivasspor

8 NİSAN PERŞEMBE

Denizlispor 1-1 Kasımpaşa

Gaziantep FK 2-0 Başakşehir FK

Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (8 NİSAN)

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI

10 NİSAN CUMARTESİ

Hatayspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Galatasaray-Fatih Karagümrük

11 NİSAN PAZAR

Sivasspor-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Kayserispor-Antalyaspor

BB Erzurumspor-Beşiktaş

12 NİSAN PAZARTESİ

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

Alanyaspor-Denizlispor

Fenerbahçe-Gaziantep FK