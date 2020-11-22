Süper Lig puan durumu 9. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 5 maç sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
21 Kasım Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük 1-1 DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Y. Denizlispor 0-1 Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
13.30 A. Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe 3-1 MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-1 Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU
Haftayı bay geçen takım
YENİ MALATYASPOR
YORUMLAR