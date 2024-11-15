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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süper Lig'de 12 haftada 304 gol atıldı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 12 haftada 304 gol atıldı!

        Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de milli araya girilirken gol istatistikleri dikkat çekti. Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, toplam 304 kez gol sevinci yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:18
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        Süper Lig'de 304 gol atıldı!
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        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan 12 haftada toplam 304, Trendyol 1. Lig'in geride kalan 12 haftasında ise toplam 305 gol atıldı. Süper Lig'in 7. haftası 36 golle, 1. Lig'in 10. haftası da 33 golle en çok skor üretilen bölümler oldu.

        Süper Lig'in ilk 12 haftasında en farklı galibiyetleri; 3. haftada Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe ile 5. haftada yine Çaykur Rizesyor'u aynı skorla geçen Galatasaray elde etti.

        Ligin 4. haftasındaki RAMS Başakşehir-Antalyaspor (5-2) ile 7. haftasındaki Samsunspor-Göztepe (4-3) müsabakaları, geride kalan bölümün en çok gol atılan maçları olarak kayıtlara geçti.

        Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında 16, ikinci haftasında 33, üçüncü haftasında 31, dördüncü haftasında 24, beşinci haftasında 23, altıncı haftasında 14, yedinci haftasında 36, sekizinci haftasında 22, dokuzuncu haftasında 24, onuncu haftasında 29, on birinci haftasında 24 ve on ikinci haftasında ise 28 gol kaydedildi. Sezonun ilk 12 haftasında atılan toplam gol sayısı 304'e ulaştı.

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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftası 36 gol ile en çok skor üretilen, rakip filelerin 14 kez havalandırıldığı 6. hafta ise futbolseverlerin en az gol izlediği bölüm olarak dikkati çekti.

        Öte yandan, Süper Lig'de 12 müsabakada takımlar skor üretemedi. Ligin ilk haftasındaki Antalyaspor-Göztepe ve Net Global Sivasspor-Trabzonspor, dördüncü haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor ve ikas Eyüpspor-Trabzonspor, beşinci haftasındaki Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, altıncı haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor, Kasımpaşa-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Trabzonspor, sekizinci haftasındaki Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK, on birinci haftasındaki Bellona Kayserispor-Adana Demirspor ve Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor, 12. haftasındaki RAMS Başakşehir-Beşiktaş müsabakalarında taraftarlar gol izleyemeden stattan ayrıldı.

        1. LİG'İN 10. HAFTASINDA 33 GOL ATILDI

        Trendyol 1. Lig'de 12 hafta geride kalırken, futbolseverler bu dönemde toplam 302 gol izledi.

        Sezonun 1. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında Malatya temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle konuk takım 3-0 hükmen galip ilan edilirken, toplam gol sayısı ilk haftada 27, 12 haftalık bölümde ise 305 olarak kayıtlara geçti.

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        Futbolseverler, 1. Lig'in oynanan müsabakalarında; birinci hafta 24, ikinci hafta 32, üçüncü hafta 18, dördüncü hafta 27, beşinci hafta 27, altıncı hafta 29, yedinci hafta 25, sekizinci hafta 20, dokuzuncu hafta 23, onuncu hafta 33, on birinci hafta 23 ve on ikinci hafta da 21 gole şahitlik etti.

        1. Lig'in 10. haftası 33 golle en çok skor üretilen, üçüncü haftası ise 18 golle en kısır bölüm olarak dikkati çekti.

        Organizasyonda; 6. haftada Central Hospital Ümraniyespor'un Adanaspor'u 5-2, 3. haftada ise Siltaş Yapı Pendikspor'un yine Adanaspor'u 4-3 yendiği maçlar, geride kalan bölümde taraftarların en fazla gol izlediği müsabakalar olarak ön plana çıktı.

        Ligde en farklı skorla biten maçlar ise ikinci haftada Alagöz Holding Iğdır FK'nin Adanaspor'u, 12. haftada da Fatih Karagümrük'ün Yeni Malatyaspor'u 6-1'lik skorlarla yendiği maçlar oldu.

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 haftanın gol sayıları şöyle:

        Hafta Trendyol Süper Lig Trendyol 1. Lig
        1. 16 27
        2. 33 32
        3. 31 18
        4. 24 27
        5. 23 27
        6. 14 29
        7. 36 25
        8. 22 20
        9. 24 23
        10. 29 33
        11. 24 23
        12. 28 21
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