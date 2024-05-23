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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:21
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        38. haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

        24 Mayıs Cuma:

        20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

        25 Mayıs Cumartesi:

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

        19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

        26 Mayıs Pazar:

        19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

        19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

        19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

        19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

        19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

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