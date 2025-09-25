Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 20:55 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:55
        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
        Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

        Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:

        26 EYLÜL CUMA

        20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

        27 EYLÜL CUMARTESİ

        17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam

        17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak

        20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

        28 EYLÜL PAZAR

        17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay

        17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

        20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

        20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

        29 EYLÜL PAZARTESİ

        20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan

