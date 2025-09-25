Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:
26 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
27 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen
28 EYLÜL PAZAR
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan