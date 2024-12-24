2024-2025 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ederken, gözler ara transfer dönemine çevrildi. Takımlar, sezonun ilk yarısında yaşanan eksiklikleri kapatmak ve şampiyonluk hedeflerini diri tutmak için harekete geçti. Özellikle sakatlıklar ve formsuzluklarla mücadele eden ekipler, devre arasında yeni transferlerle sahaya daha güçlü dönmeyi planlıyor. Taraftarlar ise takımlarının yapacağı hamleleri sabırsızlıkla bekliyor. Peki, ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte ayrıntılar...