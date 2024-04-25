Süper Lig'de flaş ayrılık: Bytyqi sözleşmesini feshetti!
Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi, Antalyaspor ile olan sözleşmesini fesh etti
Antalyaspor'da forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.
Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirim sonrası resmileşen fesih işlemlerinin ardından Bytyqi resmen Antalyaspor'dan ayrılmış oldu.
NE OLMUŞTU?
Bu sezon ödemeler konusunda sorunlar yaşayan Antalyaspor'da Zymer Bytyqi'nin FIFA'ya başvurmasının ardından kırmızı-beyazlılara süre verildi. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmazken, 27 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı fesih etmek için düğmeye bastı.
Antalyaspor'da bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.