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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:09
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın:

        16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

        20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

        2 Mart Pazar:

        13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

        20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

        3 Mart Pazartesi:

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

        16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

        20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

        20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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