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Süper Lig'de ilk yarının penaltı dosyası

Ligin ilk yarısında hakemler 95 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltı vuruşlarının 78'i golle sonuçlandı. En fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor olurken, Antalyaspor ve Kasımpaşa birer penaltı kullandı. Aleyhine en fazla penaltı kararı verilen takım ise Göztepe oldu

Süper Lig'de ilk yarının penaltı dosyası

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 95 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezonun ilk devresinde oynanan 210 karşılaşmada 95 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 78'inde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligin ilk yarısında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu.

Sezonun ilk devresini 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibinin lehine 9 penaltı kararı verildi. Çaykur Rizespor, kazandığı bu penaltıların 8'ini gole çevirmeyi başardı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK 8 PENALTI ATTI

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'un ardından en fazla penaltıyı Galatasaray, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kullandı.

Bu üç takımın da lehine sezonun geride kalan bölümünde sekizer penaltı kararı verildi.

Galatasaray kazandığı 8 penaltının tamamını golle sonuçlandırırken, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ise kullandıkları penaltılarda ikişer atışı golle çeviremedi.

ANTALYASPOR VE KASIMPAŞA LEHİNE BİRER PENALTI

Süper Lig'de en az penaltıyı Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları kullandı.

İki takım lehine de birer kez penaltı verildi. Akdeniz ekibi kazandığı penaltıyı gole çevirirken, Kasımpaşa ise kazandığı atıştan yararlanamadı.

GÖZTEPE ALEYHİNE 8 PENALTI

Ligin ilk yarısında en fazla Göztepe aleyhine penaltı verildi.

Hakemler sezonun ilk devresinde Ege temsilcisinin aleyhine 8 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan atışların 6'sı golle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe aleyhine de hakemler 7 kez beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI GOLCÜLERİ

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ile Gaziantep FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isimler oldu.

Her iki futbolcu da takımlarının kazandığı 6 penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Galatasaray'da Mbaye Diagne, Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza ile İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok penaltı atışlarından 4 kez ağları havalandırdı.

PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısının penaltı istatistikleri şöyle:

LehineAleyhine
TakımlarGolKaçanGolKaçan
Aytemiz Alanyaspor4121
B.B. Erzurumspor34
Beşiktaş614
Çaykur Rizespor8131
Demir Grup Sivasspor1221
Fatih Karagümrük624
Fenerbahçe6252
Fraport TAV Antalyaspor132
Galatasaray821
Gaziantep FK64
Gençlerbirliği4151
Göztepe262
Atakaş Hatayspor23
Hes Kablo Kayserispor2142
İttifak Holding Konyaspor513
Kasımpaşa15
Medipol Başakşehir2141
MKE Ankaragücü313
Trabzonspor1151
Yeni Malatyaspor631
Yukatel Denizlispor2141
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