Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi. 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray olurken, lige veda eden takımlar netlik kazandı. Son ana kadar şampiyon ve düşen takımların belli olmadığı ligde son hafta sürpriz sonuçlar yaşandı. Peki, "Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?" İşte ligden düşen takımlar...