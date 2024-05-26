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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, eleme potasına gidecek ikinci ismi belirleyecek. İşte 26 Mayıs 2024 Pazar Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:09
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        4

        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Özgür oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

        Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim 5-1'lik skor ile Damla Can oldu.

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