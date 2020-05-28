Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. TFF, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün yaptığı talebin reddedildiğini açıklarken sezonun kalan bölümünde lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini de duyurdu. TFF'nin aldığı kararlara ilk yorumlar da geldi.

HASAN KARTAL: KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMAMASI ADALETSİZ KARAR OLDU

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin kararını canlı yayınında değerlendirdi.Hasan Kartal, "Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu. Adil koşullarda bir lig oynanmayacak." ifadelerini kullandı. "Küme düşme kalksın" önerisinin reddedilmesiyle ilgili olarak Hasan Kartal, "Bu lig bir şekilde tamamlanacak ama şampiyon adil bir şekilde mi belirlenecek? Hayır. Düşenler adil şekilde mi belirlenecek? O da hayır. Bizim Rizespor olarak problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK PROBLEMLER ÇOK FAZLA"

"Kulüplerin esas sıkıntıyı önümüzdeki dönem yaşayacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntılar daha da büyüdü." diyerek sözlerini sürdüren Hasan Kartal, "Bu ekonomik problemleri kulüpler nasıl aşacaklar bilmiyorum. Fazla harcama yapan kulüpler seneye son yıllarını yaşarlar diye düşünüyorum." dedi.

Hasan Kartal, "Ekonomik olarak çok büyük problemimiz yok, kendi ekonomimizi döndürüyoruz ama diğer kulüplere bakınca, borçlarını ödeyemeyen çok takım var. Onlar ne yapacak, bilemiyorum. Çok problem yaşıyor kulüpler. Önümüzdeki yıl kulüpler akıllı hareket etmezse, bir sonraki yıl büyük problemlerle karşı karşıya kalabilirler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FATİH MERT: 7 TAKIM "OYNANMASIN" DESEK BU LİG OYNANMAZDI

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması için son kararın çıkması ve küme düşmenin kaldırılmaması ile ilgili açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Fatih Mert, "Pandemi kurulu ve Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda bu iş yürüsün dedik biz hep. Hala Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun bizim futbol oynamamıza müsaade ettiğini düşünmüyorum. Küme düşmenin kalkmasını talep ettik, biz 7 takım ligler oynanmasın desek, bu lig oynanmazdı, kitlenirdi bu iş. Bu karara artık uyacağız, yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah kimsenin sağlığında bir sorun olmadan sağ salim oynarız ve bu ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

MEHMET SEPİL: 7 KULÜBÜ ÇOK İYİ ANLIYORUM AMA KARAR TFF'NİN

Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma kararını değerlendirdi. Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Kulüpler ve Göztepe adına, bu noktaya geldiğimiz için ben mutluyum. 7 kulüp son toplantıda ve ondan önce, kümenin kalkması için temas halindeydi. Bu saatten sonra kulüpler için dezavantaj oluşabileceği yönünde endişeleri vardı. Bugün federasyon, bunun olamayacağını, onaylanmadığını söyledi. Burada zorluk şuydu, aynı ligde hem şampiyonluğa oynayan, hem de düşmeme olması, maçların neticelerini psikolojik ve bin nedenle etkileyebileceği, bir ton şeyin sorgulanabileceği endişesi ile karar alındı. Ben 7 kulübün gerekçelerinin nedenini de görebiliyorum. Neticede karar federasyona ait, federasyon böyle bir karar aldı."

"Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri, genç oyuncularımızı oynatamıyoruz. Biz kulüp olarak, diğer liglere gençleri kiralık veriyoruz ama kulüpler kiralık oyuncuyu çok tercih etmiyor. O zaman bu gençleri yetiştiremiyoruz. Federasyona müracaatta bulunduk. Bu konuda çalışmanın başlaması için konuşulmuş, olumlu karşılıyoruz. Birçok ülke bunu uyguluyor. Oyuncuları değerlendirmek için bir alan açılıyor."

RIZA ÇALIMBAY: NEDEN ACELE EDİYORLAR?

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması kararına tepki gösterdi.TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "İptal ettiğimizde 1-2 vaka vardı, şimdi daha çok vaka var. Tatsız tuzsuz bir lig geçecek gibi geliyor bana, inşallah hayırlısı olur." dedi.

Ligin daha farklı bir senaryoda oynanabileceğini de söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncular tedirgin. Mecburen oynanacak bir lig gibi oluyor. Benim aklımdaki Temmuz sonu gibiydi. Böyle bir karar verildi. Oyuncu arkadaşlarımız tabii ki hepimizin kontrolü altında, tedbir alınıyor. Evde hayat var deniyor ama oyuncu arkadaşlarımız maç oynamaya çıkacak. Bizim, söylenenlerin 10 katı daha dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama kimse tedirgin değilim diyemez. Sportif tarafa baktığımızda, 8 maç final maçları gibi. Bunlarda düşme, kalkma, şampiyonluk... Her şey söz konusu. Belki ummadığınız takım ummadığınız iyi bir yere gelecek. Neden acele ediyorlar, neden futbolcuları düşünmüyorlar, neden 1 şehirde, 2-3 şehirde yapmıyorlar da bir an önce bitirmeyip, sıkıntı yaşatıyorlar, bunu anlamıyorum. Bütün oyuncular bunu istiyor, yabancı oyuncular da bir yerde hemen oynansın da ülkemize dönelim istiyor. Maçları böyle tek tek oynamanın ne anlamı var, anlamıyorum. Hiç kimse stres yaşamadan, geceleri uykusuz geçirmeden maçlar tamamlanabilirdi. Bu artık oynansın diye oynanacak bir lig. Seyirciden de mahrum olacağız." ifadelerini kullandı.