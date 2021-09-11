Spor Toto Süper Lig 4. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dördüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 4. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 8 2 6 9 2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 0 5 9 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 0 4 7 4.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 6 3 3 7 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7 6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6 7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6 8.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5 9.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3 14.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2 15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 1 4 -3 0 20.GZT GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ