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Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig puan durumu 22 Aralık! 18.hafta Süper Lig maç sonuçla
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Süper Lig puan durumu 22 Aralık! 18. hafta Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün birbirinden çarpıcı 4 maçın oynandığı Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. İşte alınan sonuçlar sonrası son puan durumu...

Süper Lig puan durumu 22 Aralık! 18.hafta Süper Lig maç sonuçla

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 18. hafta maçlarıyla devam etti. İşte bugünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI

21 Aralık

17:00 Antalyaspor 1 - 1 Kasımpaşa

17:00 Başakşehir 3 - 1 Giresunspor

20:00 Adana Demispor 2 - 0 Galatasasary

20:00 Altay 1 - 2 Trabzonspor

22 Aralık

17:00 Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

17:00 Hatayspor 1-3 Konyaspor

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

23 Aralık

17:00 Malatyaspor - Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU (22 ARALIK)

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