Süper Loto'da haftanın üçüncü çekilişi için gözler bu akşama çevrildi. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam saat kaçta çekileceği ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, 2 Ekim 2022 Süper Loto çekilişinin ayrıntıları...