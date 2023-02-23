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Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona ermiş durumda. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. İşte 23 Şubat 2023 bugün Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 23 Şubat 2023 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: Kazandıran numaraları tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 23 Şubat günü gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 23 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

23 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 11 - 16 - 20 - 26 - 45 - 57

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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