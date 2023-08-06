Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 6 Ağustos 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın son Süper Loto çekilişi sonuçları 21.30'da belli olacak. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Ağustos 2023 bugün Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Ağustos 2023 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

6 AĞUSTOS 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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