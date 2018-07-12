Shakira ikinci kez İstanbul’da!

Latin müziğinin önemli ismi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında dün akşam sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserine Shakira Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Ünlü şarkıcı 'Wolf' isimli şarkısı sonrası "Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bir kez daha harika bir gece geçireceğiz. İyi eğlenceler" dedi. Shakira Türkiye'ye daha önce 2002 yılında bir yarışma da sahne almak için gelmişti