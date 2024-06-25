Superman filminden yeni kareler
David Corenswet'in başrolde yer aldığı 'Superman' filminin setinden yeni kareler paylaşıldı
Yeni Superman filmi setinden kareler geldi. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak yeni filmde ünlü süper kahramanı David Corenswet canlandırıyor.
Superman rolündeki David Corenswet, setteki kostümlü haliyle objektiflere yansıdı.
Cleveland'deki sette 30 yaşındaki ünlü oyuncunun yanında 'Mister Terrific' karakterine hayat veren Edi Gathegi de vardı.
James Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin adı daha önce 'Superman: Legacy' olarak açıklanmıştı, daha sonra 'Superman' olarak değiştirildi.
Film, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alıyor.