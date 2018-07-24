Süperstar Ajda Pekkan, tatil sezonunu açtı

Önceki gün Bodrum Milas havalimanı da görüntülenen Süperstar Ajda Pekkan, gazetecileri karşısında görünce bir anda şok yaşadı. Süperstar, aşk hayatıyla ilgili soruları ise yanıtlamadı