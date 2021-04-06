Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı

HABERTURK.COM

Van'da, bir araçta polis ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı aramada paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenerek durdurulan araçta narkotik köpeği Bozo ile arama yapıldı. Araçta paketler halinde saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsünün üzerinden de uyuşturucu çıktı.

Satışa hazır haldeki uyuşturucuyla yakalanan Ö.K., S.K. ve İ.T. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.