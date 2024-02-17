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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Ambarlı Limanı'nda konteynerdeki şüpheli yoğunluk uyuşturucuyu ortaya çıkardı! - Güncel haberler

        Ambarlı Limanında 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        İstanbul'da Ambarlı Limanı'ndaki bir konteynerde şüpheli yoğunluk üzerine inceleme başlatıldı. Çalışmada 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:33
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        Şüpheli yoğunluk uyuşturucuyu ortaya çıkardı!
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        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye'ye getirilen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu, şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı.

        Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, bunun metamfetamin olduğu anlaşıldı.

        Olayda 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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