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Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli koruma

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı

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DHA

  • Depremlerde hasar alan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler ve kültür varlıklarının korunması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 35 yıl boyunca Yakın Doğu tarihine damgasını vuran Hitit kralının heykeli Şuppiluliuma, Arsuz Stelleri, Antakya lahdi, mozaikler ve benzerleri için tedbir alındı.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    DHA'nın haberine göre müzedeki eserlerin son durumuna ilişkin bilgi veren Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, "Tüm vitrinler kontrol edildi ve eserler sağlama alındı, sarıldı. 
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Olası bir deprem riskine karşı kontrollü şekilde Kırşehir Müzesi'ne gönderildi. Burada kalan Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu. Çelik kafes yapıldı, ağırlık yapmasın diye torbalara kum bile konulmadı" dedi.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Depremin ilk dakikalarından beri müzeyi korumak için çabaladıklarını anlatan Ersoy, "Ben, müdür yardımcılarım ve burada görevli arkadaşım görev alanlarını şikayet etmediler. İlk günden bugüne kadar buradayız. 
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Önceliğimiz müzenin güvenliğini sağlamaktı. Tüm Türkiye müzelerinden, Aksaray'dan, Tokat'tan, Samsun'dan, Sivas'tan, gönüllü arkadaşlarımız buraya geldiler ve müzenin güvenliğini sağladık.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Güvenliği sağladıktan sonra eserlerle ilgili de restorasyon bölge laboratuvarlarımızdan restoratörlerimiz geldi. Çok çalıştılar hepsine teşekkür ediyorum. Tüm vitrinler kontrol edildi ve eserler sağlama alındı, sarıldı. 
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ve Şehir Müzesi'nin eserleri de bu şekilde boşaltıldı ve tüm eserler olası bir deprem riskine ne karşı kontrollü şekilde Kırşehir Müzesi'ne gönderildi" diye konuştu.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ'Nİ YERİNDE KORUMAK GEREKİYORDU

    Eserleri eylem planı çerçevesinde korumaya aldıklarını aktaran Ersoy, Burada kalan Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. 
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Onu yerinde korumak gerekiyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bir eylem planı var. Eylem planı çerçevesinde restoratörler heykeller zarar görmesin diye bir yol haritası hazırladı.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Çelik kafes yapıldı, ağırlık yapmasın diye torbalara kum bile konulmadı. Tüf pozalan ateşi kondu. Kuma benziyor ama hafif yastık görevi görüyor. Arkasında Arsus Stelleri, Antakya lahdi var. 

     
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

    Hepsi sarıp sarmalandı ve sistemli şekilde korumaya alındı. İçeride çok kalamıyoruz sıra mozaiklerde, onları da güzelce korumaya alacağız" ifadelerini kullandı.
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma
  • Şuppiluliuma heykeline çelik kafesli kum torbalı koruma

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