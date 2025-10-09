Süreç komisyonu Diyarbakır’a gidecek: Ardından bakanları ve MİT Başkanını dinleyecek
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulun Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14'ncü toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır'a gidecek. Bir sonraki hafta ise Adalet ve Dışişleri bakanları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın dinlenecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.
14. toplantısını gerçekleştiren komisyon önümüzdeki hafta perşembe günü kadın ve gençlik örgütlerini dinleyecek. Komisyon haftaya Diyarbakır’a gidecek.
HEYETTEKİ İSİMLER NETLEŞMEDİ
Diyarbakır’a gidecek heyette kimlerin yer alacağı henüz netleşmedi. Ancak dileyen tüm üyeler gidebilecek. Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve bazı sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek. Diyarbakır halkından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ve fikirler alınacak.
KOMİSYON; ADALET BAKANI, DIŞİŞLERİ BAKANI VE MİT BAŞKANINI DİNLEYECEK
Bir hafta sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın komisyon toplantısına katılacak. Sürece ilişkin hem görüşlerini aktaracak, hem de ellerindeki bilgileri paylaşacaklar.
RAPOR YAZIMINA BAŞLAYACAK
Bakanlar ve MİT Başkanını dinlenmesinden sonra ise komisyon rapor yazımına başlayacak. Bu kapsamda hukuki ve yasal düzenlemeler ele alınacak.