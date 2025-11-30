Habertürk
        Süreç Komisyonu toplanıyor: İmralı ziyaretinden notlar paylaşılacak | Son dakika haberleri

        Süreç Komisyonu toplanıyor: İmralı ziyaretinden notlar paylaşılacak

        Meclis Süreç Komisyonu çalışmalarında son viraja girildi. 19. toplantı perşembe günü yapılacak. Toplantıda, İmralı ziyaretine ilişkin komisyon üyelerine bilgi verilecek. Ayrıca siyasi partilerin de raporlarını bu hafta Meclis'e sunmaları bekleniyor.

        Giriş: 30.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:13
        Komisyon İmralı ziyareti gündemiyle toplanıyor
        Komisyon perşembe günü toplanacak. Toplantı Saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda, İmralı ziyaretinden notlar paylaşılacak. Partilerin değerlendirmeleri alınacak.

        PARTİLER RAPORLARINI SUNACAK

        Komisyon için bir başka önemli eşik de siyasi partilerin raporları. Partilerin nihai rapor için teklif ve önerilerini iletmesi istenmişti. AK Parti'nin rapor teslimi için çarşamba gününe işaret edildi. Komisyondaki diğer partilerin de bu hafta içerisinde raporlarını sunması bekleniyor.

        RAPOR SÜRECİ İLE İLGİLİ DETAYLAR MASADA

        Komisyonun 19. toplantısında rapor süreci ile ilgili detaylar da masaya yatırılacak. Aralık ayının sonuna doğru hazırlanacak raporun Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.

        Hafta sonu kritik bir görüşme de İstanbul'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmenin ana odağı Meclis gündemi ve yürütülen temaslardı.

