ENERJİYİ ARTIRAN BESİNLER

YULAF EZMESİ

Glisemik indeksi düşük olan yulaf ezmesi, kan şekerini yavaşça yükseltir ve uzun süre enerji sağlar. Ayrıca B grubu vitaminleriyle enerji metabolizmasını destekler. Yoğurt ve meyveyle hazırlayacağınız bir kahvaltı gün boyu sizi tok ve dinç hissettirir.