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Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti

Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yıllar sonra çalışmaya başladı. İş yerinde ilk kez görüntülediğimiz baba Karabulut, çalışmanın psikolojisine iyi geldiğini belirterek, "Bir kilo satsam bile mutlu oluyorum" dedi

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti - Güncel haberler
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İstanbul’da lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü yıllarca konuşulacak bir cinayete kurban gitti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cezaevine girdikten 5 yıl sonra 10 Ekim 2014 günü intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun ölümüne yıllarca şüpheyle bakıldı

BABA KARABULUT’U İŞ YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİK

Garipoğlu ailesinin 2 yıl önce Münevver’in öldürüldüğü odada kanının bulaştığı kanlı koltuk üzerinde gülerek poz vermesiyle Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Bu görüntüden rahatsız olan baba Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için şikayette bulundu. bu gelişmeler Münevver Karabulut cinayetini yeniden gündeme taşıdı. Habertürk yıllar sonra mantı işi yaparak çalışmaya başlayan Süreyya Karabulut’u iş yerinde görüntüledi

“İŞ HAYATI PSİKOLOJİMİZİ DÜZELTTİ”

Yıllarca verdiği mücadele kapsamında yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı çalışamadığını anlatan baba Karabulut, "Bu iş hem beni hem eşimin psikolojisini düzeltti. Evde oturmuyorum. Sabah 10.00'da iş yerime gelip mantı açıyorum. Saat 07.00’ye kadar burada oluyorum. Burası arkadaşımızın lokantası, bir bölümünü bana ücretsiz tahsis edildi” dedi

“BİR KİLO BİLE SATSAM MUTLU OLUYORUM”

Süreyya Usta Mantısı adını verdiği işinde amacının çok para kazanmak olmadığını vurgulayan Karabulut “Dediğim gibi bir psikolojik savaş içindeyiz. Başka iş yapamıyorum. Hamur açıyorum. Öyle amacım çok büyük para kazanayım değil. Bazen bir kilo bile satsam o gün mutlu oluyorum. Emek sarf ediyorum. İnternette satışını yapıyorum. Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Alan bir kez daha alıyor. Teşekkür ediyorlar, o zaman hizmet etmekten keyif almış oluyorum”

“SPERM OYUNU YAPTILAR”

Cinayetin ardından çok mücadele ettiğini belirten baba Karabulut, Cem’in teslim edilmesi olayına da değindi. O süreçte Avukatı Rezan Epözdemir’le büyük bir mücadele başlattıklarını anlatan baba Karabulut “Biz herkesle mücadele ettik. Etmeseydik. O dosya kapanırdı. Çok oyunlar oynandı. Adli Tıp Kurumu’nda bile kızımın iç çamaşırına sperm bulaştırıp soruşturmayı farklı yöne çekmek istediler” dedi.

“CEM’İ OTELDE SAKLADILAR”

Cem Garipoğlu’nun yakalanması için de çok büyük emekler sarf ettiklerini söyleyen baba Karabulut “O baskımız sonrası Cem’i teslim ettiler. İncirli’de getirip teslim ettiler. Cem’i bir otelde aylarca sakladılar. Kendi otelleri varmış. Biz öyle duyduk. Teslim edildiği yerde de kamera görüntüleri yoktu.”

“BENİ BİR ARKADAŞIM ARADI O POZU SÖYLEDİ”

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması konusuna da değinen baba Karabulut, “Bu artık bir kamu vicdanı oldu. O mezar açılacak. Sokakta orada burada beni gören insanlar ‘Süreyya baba Cem yaşıyor’ diyor, inanmıyorlar. O kanlı koltuk pozu bardağı taşıran olay oldu. Ben o gün namazdan çıktım. Arkadaşım aradı ‘Baksana Garipoğlu ailesine. Münevver’in öldürüldüğü kanının bulaştığı koltuk üzerinde poz vermişler ve bu resmi internete koymuşlar' dedi. Resmi görünce şok oldum. Amaçları neydi bunların. O gün kararımı verdim bu mezar açılacak dedim” diye konuştu.

"GEKREKİRSE AİHM'E GİDERİM"

O fotoğraftan sonra avukatı Epözdemir’i aradığını söyleyen baba Karabulut “Şikayette bulunduk. İlkinde ret geldi. Tekrar üst mahkemeye başvurduk. Tekrar kabul etmediler. Bu kez Adalet Bakanlığı'na başvurduk. Oradan da ret gelirse, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. O mezar açılacak. Herkesin vicdanı rahatlayacak’ dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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