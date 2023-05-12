Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti

Garipoğlu ailesinin 2 yıl önce Münevver’in öldürüldüğü odada kanının bulaştığı kanlı koltuk üzerinde gülerek poz vermesiyle Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Bu görüntüden rahatsız olan baba Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için şikayette bulundu. bu gelişmeler Münevver Karabulut cinayetini yeniden gündeme taşıdı. Habertürk yıllar sonra mantı işi yaparak çalışmaya başlayan Süreyya Karabulut’u iş yerinde görüntüledi

“İŞ HAYATI PSİKOLOJİMİZİ DÜZELTTİ”

Yıllarca verdiği mücadele kapsamında yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı çalışamadığını anlatan baba Karabulut, "Bu iş hem beni hem eşimin psikolojisini düzeltti. Evde oturmuyorum. Sabah 10.00'da iş yerime gelip mantı açıyorum. Saat 07.00’ye kadar burada oluyorum. Burası arkadaşımızın lokantası, bir bölümünü bana ücretsiz tahsis edildi” dedi

“BİR KİLO BİLE SATSAM MUTLU OLUYORUM”

Süreyya Usta Mantısı adını verdiği işinde amacının çok para kazanmak olmadığını vurgulayan Karabulut “Dediğim gibi bir psikolojik savaş içindeyiz. Başka iş yapamıyorum. Hamur açıyorum. Öyle amacım çok büyük para kazanayım değil. Bazen bir kilo bile satsam o gün mutlu oluyorum. Emek sarf ediyorum. İnternette satışını yapıyorum. Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Alan bir kez daha alıyor. Teşekkür ediyorlar, o zaman hizmet etmekten keyif almış oluyorum”

“SPERM OYUNU YAPTILAR”

Cinayetin ardından çok mücadele ettiğini belirten baba Karabulut, Cem’in teslim edilmesi olayına da değindi. O süreçte Avukatı Rezan Epözdemir’le büyük bir mücadele başlattıklarını anlatan baba Karabulut “Biz herkesle mücadele ettik. Etmeseydik. O dosya kapanırdı. Çok oyunlar oynandı. Adli Tıp Kurumu’nda bile kızımın iç çamaşırına sperm bulaştırıp soruşturmayı farklı yöne çekmek istediler” dedi.