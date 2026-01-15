Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Kürtlerin korunması PKK ile ilişkilendirilemez | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Kürtlerin korunması PKK ile ilişkilendirilemez

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesindeki Kürtlerin korunmasının terör örgütü PKK ile ilişkilendirilemeyeceğini ve Kürtlerin korunmasının yeni Suriye ile entegre olmaktan geçtiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 06:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 06:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şara: Kürtlerin korunması PKK ile ilişkilendirilemez
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", Irak'ta yayın yapan Şems TV kanalının yayınlamadığı Şara'nın röportajından bazı kesitleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

        Suriye Enformasyon Bakanlığı, söz konusu TV kanalının Şara'nın röportajını "siyasi gerekçelerle" yayınlamadığını ve bu kararının profesyonel gazetecilik açısından bir gerekçesi olmadığını vurgulamış, Bakanlığının röportajı resmi platformları aracılığıyla yasal çerçeve içinde yayımlama hakkını saklı tuttuğu aktarmıştı.

        Şara röportajında, tüm Suriye halkının eski rejimin kurbanı olduğunu ve Esed rejiminin düşmesinin Suriye Kürtlerinin maruz kaldığı zulme verilen ilk gerçek cevap olduğunu belirtti.

        REKLAM

        "Kürtlerin cesaretine hayranım ve Suriye ordusunun bir bölümünün cesur Kürtlerden oluşmasını diliyorum." diyen Şara, devrim boyunca, Suriye'nin kuzeybatısında kontrolleri dışında kalan bölgelerde olsalar bile, Kürtleri korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

        "SURİYE'DEKİ KÜRTLERİN HİMAYESİ ONLARI PKK İLE İLİŞKİLENDİREREK SAĞLANAMAZ"

        Şara, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının çoğunluğunun Kandil'e, terör örgütü PKK'ya bağlı olduğunu ve emirleri Kandil'den aldığını söyledi.

        YPG/SDG'nin birden fazla elebaşlı yapısına dikkati çeken Şara, şöyle devam etti:

        "Ne derlerse desinler, Kandil ile açık bir bağlantıları var. Gerçek karar alma gücü, örgüt içindeki bir askeri ve güvenlik gücünde. Tüm düşünce askeri ve güvenlik konuları etrafında dönüyor. Suriye'deki Kürtleri korumak askeri bir oluşumla mı sağlanır? Sınır ötesindeki ve Türkiye ile 40-50 yıllık sorunları olan, dışarıdan gelen bir örgütle mi sağlanır? Suriye bu sorunu kendi topraklarında çözmenin maliyetini karşılayamaz."

        AA'nın haberine göre; Şara, Kürtlerin korunmasının yeni Suriye ile entegre olmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Suriye'deki Kürtlerin korunması, onları sınırların dışındaki bir sorunla; bazı komşu ülkelerimize yönelik saldırıları olan PKK'yla ilişkilendirerek, çocukları silahlandırarak, kadın ve erkekleri zorla askere alarak ve ardından Suriye devletiyle durumu tırmandırarak mı sağlanır? Kürtleri korumak, Suriye'deki yeni gerçeklikle entegre olmakta yatmaktadır." diye konuştu.

        Kürtleri parlamentoda, bakanlıklarda, güvenlik gibi devletin her kademesinde görmeyi arzu ettiğini aktaran Şara, şunları kaydetti:

        "Eğer Suriye Devleti Kürtlere kendini kapatır ve 'Suriye'de Kürtleri istemiyoruz. Kürtlerin yönetime katılmasını istemiyoruz.' derse, o zaman başka seçenekler arama hakları olur. O halde, silahlı bir örgütün Halep'teki çoğunlukla Kürt yerleşim bölgelerinin ortasında tüneller ve çukurlar kazması bir çözüm olabilir mi? Biz Halep'in refahı ve gelişmesi için çabalıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 8 yaralı

        İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü Beytullah Karadeniz (23) hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.    

        #ahmed şara
        #haberler
        #Suriye
        #Terör örgütü PKK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?