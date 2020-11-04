Tek kalp iki bebek... Yapışık siyam ikizleri Türkiye'de! 0:00 / 0:00

AA

Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

Dünyaya 4 kilo 200 gram gelen yapışık ikiz bebekler, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.

Hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebeklere oksijen desteği veriliyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Esra Yazarlı, sezaryenle 8 gün önce dünyaya gelen bebeklerin, gövdelerinden birbirlerine yapışık olduğunu söyledi.

Yazarlı, siyam ikizlerinin her birinin iki ayağı ile sağda ve solda bir kollarının bulunduğunu belirtti.

"ORTA HATTA BİRLEŞTİKLERİ İÇİN AKCİĞER VE KALP SIKINTISI VAR"

Bebeklerin birçok iç organın birbirine yapışık olduğunu anlatan Yazarlı, şöyle devam etti: "Suriye'de sezaryenle doğan bebeklerimiz bize 8 gün önce geldi. Bebekler vücutlarının orta hattında birleşmişler. Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Akciğerler birleştiği için sağda ve soldaki akciğer dokuları duruyor ama yapışık ve işlevsiz görünüyor. Kalpte aynı şekilde bir kalbin daha gelişme aşamasında olduğu ancak gelişemeyip diğerine yapıştığı görülüyor. Şu anda bebeklerin dolaşımını tek bir kalp sağlıyor. İki tane mideleri var ve tek karaciğerleri görünüyor. Toplamda iki böbrekleri var ama bir böbrek işlevsiz."

Yazarlı, bebeklerin tedavilerini yakından takip ettiklerini ve gerekli müdahaleleri yaptıklarını kaydetti.

Siyam ikizlerinin dolaşımların iyi göründüğünü ifade eden Yazarlı, "Şu an ilk takip ve tedavilerini yapıyoruz. Oksijen desteği alıyorlar. Solunum cihazına bağlı değiller. Dolaşımları iyi. Antibiyotik ve beslenme desteklerini veriyoruz." dedi.

Yazarlı, siyam ikizlerinin tedavilerine daha ileri merkezde yapılması gerektiğini ve bunun için sevk talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.