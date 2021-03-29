Suriye'deki kamplarda kalan kadınların dramından etkilenip yardım için seferber oldular

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Huzme İlim ve Kültür Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, geçen hafta Afrin, Azez ve İdlib'de ziyaretlerinde kadınların bazı hijyen ürünlerinden mahrum olduklarını belirledi. Savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden, evlerinden bir parça eşya bile alamadan ayrılan kadınların, saçlarına aylarca tarak bile değmediğini öğrenen kadınlar, birçok ihtiyaçları karşılanmasına rağmen temel hijyen paketlerinden yoksun kalan hemcinslerine yardımcı olabilmek için kampanya başlattı. Yoğun katılım sağlanan kampanya kapsamında hazırlanan çocuk ve hasta bezi, tırnak makası, tarak, krem, sabun, şal ve bez maskenin yer aldığı 5 bin hijyen paketi Suriye'ye gönderildi.